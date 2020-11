ORTONA ROCK avvia la raccolta fondi per organizzare un grande concerto che diventi un appuntamento annuale fisso per la città di Ortona.

ORTONA ROCK , “ progetto di riferimento per i musicisti locali con lo scopo di promuovere la musica nostrana “ , ha un sogno: organizzare un grande concerto che diventi un appuntamento annuale fisso per la città di Ortona.

Per realizzare questo sogno ha avviato una compagna di raccolta fondi anche attraverso Facebook,

“ Il 2020 è stato un anno poco producente in questo senso per colpa del COVID, ma da grandi ottimisti che siamo, - fanno sapere - siamo certi che il 2021 sarà l'hanno della rinascita per la musica locale, grazie a questo nuovo palcoscenico finalmente nella città di Ortona. Allora, anche un euro sarà fondamentale per dare vita a questo sogno “

e chiedono di essere contattati tramite la pagina facebook ORTONA ROCK

da c.s. ORTONA ROCK