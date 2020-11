L’amministrazione comunale ha stanziato 50.000 euro per festività natalizie: 40.000 € per le sole luminarie

Con Delibera di Giunta n. 188 del 17/11/2020, l'Amministrazione Castiglione ha stanziato 50.000€ per festività natalizie, tra cui spiccano addirittura 40.000€ per le sole luminarie: per rendersi conto dell'enormità dell'importo, è sufficiente fare un paragone con il Natale dell'anno scorso per il quale il Comune, sempre per le luminarie, spese 15.500€, meno della metà.

Com'è giustificabile lo sperpero di così tanti soldi pubblici? La risposta fornita da Sindaco e Assessori, contenuta nella delibera, è la seguente: le iniziative finanziate "sono ritenute utili alla promozione sociale, culturale e turistica del territorio comunale".

Sorvolando sul ridicolo riferimento alla promozione turistica in un periodo in cui non è possibile nemmeno allontanarsi dal proprio comune, sentiamo il bisogno di denunciare l'assurdità di questo stanziamento. Non nutriamo la speranza che l'Amministrazione Castiglione possa cambiare idea (abbiamo purtroppo imparato a conoscerli...), ma sentiamo il dovere di non far sentire soli i tantissimi cittadini che, come noi, vorrebbero che i soldi pubblici, soprattutto in una fase storica come quella che stiamo attraversando, fossero spesi diversamente e meglio.