ANTONIO TAVANI - CENTRODESTRA UNITO AD ORTONA ? FRATELLI D'ITALIA C'E' DA SEMPRE

CENTRODESTRA UNITO A ORTONA? FRTELLI D'ITALIA C’È DA SEMPRE

Non è certo a Fratelli d’Italia che devono essere rivolti appelli all’unità della coalizione di centrodestra.

Il nostro partito ha sempre lavorato con serietà e impegno all’interno del tavolo politico per le amministrative, e vi lavora da sempre, la nostra posizione di richiamo all’unità è stata netta e chiara, e tale rimane, agli occhi della città.

Siamo fiduciosi che anche gli altri partiti vogliano finalmente unirsi a noi per correre insieme negli interessi di Ortona, perché il responso del sondaggio è chiaro: Ortona vuole un centrodestra unito, che vincerebbe al primo turno.

Noi non violiamo alcun patto, e invitiamo Forza Italia e gli altri ad assumersi la responsabilità di non fare fughe in avanti, che confonderebbero unicamente i nostri elettori, che ci sembrano pronti invece a voltare pagina.

F.D.I., in tutti i tavoli, ha chiesto unità e invitato sempre la propria classe dirigente a non fare strappi, fino all’altra sera, perché non è nel nostro stile estraniarci dalle coalizioni, convinti come rimaniamo che uniti si vince dappertutto. Afferma il Presidente Provinciale Tavani .

“Sono sotto gli occhi di tutti i nostri continui appelli all’unità del centrodestra, contro fughe di notizie di imminenti conferenze stampa di presentazione del candidato di Forza Italia.

Certamente il sondaggio assegna a Fratelli d’Italia una grande responsabilità, e l’esecutivo regionale del partito lunedì sera prendendo atto di questi numeri ha raccolto l’impegno di Angelo Di Nardo a voler confermare la propria disponibilità, assumendosi l’onere della guida della coalizione” .

Vogliamo ricordare che nel 2022 sono stati altri partiti a reinventarsi “civici” per fare altro che non percorrere l’unità del centrodestra, una divisione che tuttavia noi riteniamo superata perché senza rancore e pregiudizi bisogna solo correre per riconquistare il governo della città

. Chiediamo agli alleati di non sottovalutare quanto emerso dal sondaggio: il netto gradimento per il primo partito della città, l’altrettanto chiaro gradimento per Angelo Di Nardo, autorevole protagonista di quel ricambio generazionale che proprio Forza Italia ha chiesto non più tardi di qualche settimana fa.

Chieti, 26 febbraio 2025 Antonio Tavani - Presidente Provinciale Chieti