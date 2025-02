Gatto e Bando scrivono ai sindaci: necessario intervenire per la valorizzazione della costa teatina

Francesco Tommaso Gatto e Francesco Bando, esponenti di Italia Viva di Ortona scrivono al Commissario Prefettizio del Comune di Ortona Dott. Gianluca Braga, al Sindaco di Vasto Dott. Francesco Menna e al Sindaco di Lanciano Avv. Filippo Paolini, preoccupati della risoluzione approvata in Consiglio regionale che vedrebbe la richiesta dell'indicazione dell'uscita Costa dei Trabocchi esclusivamente a Val di Sangro, pongono una richiesta di mobilitazione istituzionale ai sindaci.

Secondo gli scriventi verrebbe meno l'obiettivo prefissato da chi ha pensato e realizzato la pista.

Nello specifico, il cartello turistico andrebbe ripetuto quantomeno a Vasto, a Ortona e a Lanciano trattandosi di un percorso unico e lungo sulla costa. Consapevoli che non basterà una semplice indicazione stradale, ma, ad ogni modo, sarebbe un errore grave escludere Ortona, Lanciano e Vasto dalle indicazioni sulla Costa dei Trabocchi.

Segue la lettera

Al Sindaco di Vasto

Dott. Francesco Menna

Al Sindaco di Lanciano

Avv. Filippo Paolini

Al Commissario Prefettizio Comune di Ortona

Dott. Gianluca Braga

Gentilissimi,

ci permettiamo di scrivervi, ognuno per le Vostre competenze, avvertendo come importante, per il futuro del nostro territorio, la necessità di una vostra iniziativa istituzionale presso il Consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità la richiesta al gestore autostradale di ottenere l’indicazione turistica Costa dei Trabocchi in corrispondenza dell’uscita autostradale in Val di Sangro.

L'indicazione turistica chiediamo che sia ripetuta ai caselli di Ortona, Lanciano e Vasto, affinché sia promossa la costa, non una singola comunità. Il contrario rischierebbe di minimizzare l’idea stessa della pista ciclopedonale, unica in Italia.

Il primo passo mosso dal Consiglio regionale rappresenta una occasione dalla quale poter partire. Ovviamente non siamo illusi dall’idea che più cartelli equivalgano a maggiore attrazione turistica, tuttavia, appare fondamentale in questa fase, per chi passa in autostrada, avere l’idea di una “percorso” lungo.

Nel ringraziarvi per il lavoro che svolgete a favore delle comunità locali, nella speranza di un positivo riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Ortona, Lì 18 / 02 / 2025

ITALIA VIVA ORTONA

Francesco Bando

Francesco Tommaso Gatto