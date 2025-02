Ortona quale sviluppo

Giovedì 13 Febbraio alle 17,30 chiamiamo a raccolta imprenditori, professionisti, parti sociali, associazioni, rappresentanti delle istituzioni, militanti politici e cittadini per confrontarci tutto insieme sulle potenzialità di sviluppo de sistema produttivo ortonese, le scelte e le iniziative da porre in essere per renderlo più solido e competitivo.

In questo terzo incontro pubblico il Partito Democratico di Ortona vuole mettere tutti i soggetti interessati attorno ad un tavolo per parlare di “Industria, artigianato e servizi”