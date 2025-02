Vertenza Teckne - Tommaso D’Anchini, segretario di Sinistra Italiana del Circolo di Ortona: “Fare chiarezza sul futuro dell’azienda, sul destino delle lavoratrici e dei lavoratori, lasciati soli e senza informazioni”.

"Fare chiarezza sul futuro dell'azienda, sul destino delle lavoratrici e dei lavoratori, lasciati soli e senza informazioni". Tommaso D'Anchini, segretario di Sinistra Italiana del Circolo di Ortona esprime preoccupazione per la vertenza della Teckne.

"Non trapela alcuna notizia dalle istituzioni sul futuro dell'azienda, e dunque dei lavoratori, neanche rispetto all'interessamento di altre realtà aziendali italiane ed estere – continua D'Anchini - Tutto appare nebuloso, poco chiaro così come la posizione dell'azienda stessa. La Teckne non fornisce informazioni societarie che potrebbero chiarire, aldilà delle intenzioni, su quale terreno ci si muove".

Tutto tace, sebbene si tratti di un'azienda chiave in un settore strategico. "Ci chiediamo come un'azienda, che ha commesse per anni, possa trovarsi in una situazione del genere. Ma ancor di più siamo colpiti dalla totale assenza di chi governa il territorio a partire dal governo regionale e soprattutto del governo nazionale, visto che il principale committente dell'azienda è il Ministero della Difesa". Chiarezza, notizie certe, un confronto trasparente tra istituzioni, parti sociali e cittadini: è la richiesta urgente e improrogabile di Sinistra Italiana. "Abbiamo anche attivato il nostro gruppo parlamentare AVS per portare la questione sui tavoli nazionali, data la delicatezza della questione e l'importanza di garantire la tenuta dell'occupazione nel nostro territorio", conclude D'Anchini.