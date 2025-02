Elezioni comunali 2025: appello all’unità del centrodestra

“Le imminenti elezioni amministrative rappresentano un momento fondamentale per la comunità ortonese e per il suo comprensorio. Ortona deve tornare ad essere un punto di riferimento per le attività produttive della Marrucina, dell’area metropolitana Chieti - Pescara e della Val di Sangro, per il turismo lungo la costa teatina e per l’agricoltura con un territorio storicamente vocato alla viticoltura. Inoltre, nell’immediato, è necessario affrontare la criticità del servizio idrico e la questione dei parcheggi a pagamento.

Abbiamo, quindi, il dovere di costruire una proposta autorevole, che assicuri governabilità e capacità di affrontare questioni fondamentali per il futuro di Ortona. Per queste ragioni, dopo un lungo ed approfondito confronto finalizzato ad individuare la personalità ritenuta più idonea per rappresentare la coalizione, capace di assicurare autorevolezza, esperienza e competenza, ci appelliamo agli amici di Fratelli d’Italia affinché condividano la scelta di indicare tutti insieme il sindaco emerito Nicola Fratino quale candidato alla carica di sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative del 2025.”