D'Incecco (Lega Abruzzo): duemila firme raccolte nel fine settimana a sostegno delle forze ordine

"Sono state quasi duemila le firme raccolte, nello scorso fine settimana, nei gazebo allestiti dalla Lega Abruzzo a sostegno delle forze dell'ordine e per l'approvazione in tempi rapidi e senza modifiche del Ddl sicurezza, all'interno del quale il partito ha inserito proposte concrete per far sì che abbiano maggiore tutela e strumenti adeguati. La grande partecipazione dimostra che la gente è vicina alle forze di polizia, nonostante i continui tentativi da parte della sinistra di screditarle, e riconosce il ruolo fondamentale che svolgono per la nostra sicurezza. Ringrazio i militanti per l'organizzazione capillare dell'iniziativa, che ripeteremo anche sabato e domenica prossimi". Così il coordinatore regionale Vincenzo D'Incecco.

"La Lega - sottolinea - è e sarà sempre dalla parte di chi ci difende, garantisce la democrazia e la convivenza civile".