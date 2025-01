Domenica 26 gennaio a Ortona presso "Le Dimore" incontro provinciale di "Noi Moderati "

Domenica 26 gennaio alle ore 17.30 , a Ortona presso "Le Dimore" in via Gabriele D'Annunzio 10 , ci sarà un incontro provinciale del partito "Noi Moderati" in cui si evidenzierà il lavoro svolto in questo ultimo anno sul territorio nella prospettiva che attende la compagine di centro destra nelle principali Città interessate dal voto amministrativo.

"E' un momento storico per noi - sottolinea il segretario provinciale Valentino Di Carlo - in quanto a livello nazionale il nostro presidente On. Maurizio Lupi nel suo ruolo, è il punto di riferimento per la costituzione di un centro che possa riportare l'interesse per la politica tra la gente.

Allo stesso modo sul territorio io e il segretario regionale Paolo Tancredi stiamo coinvolgendo simpatizzanti e gruppi di interesse sulle problematiche che ci vedono impegnati, uno tra tutti la condizione dell'automotive in Val Di Sangro."

" Questa convention - continua Di Carlo - sarà l'occasione per un raccordo di tutti i territori nella prospettiva di una crescita che ci veda competitivi nel centro destra. Verranno presentati i responsabili cittadini dei comuni della provincia alla presenza del Presidente Lupi, dando cosi il via anche alla campagna elettorale per le amministrative di Ortona unico comune impegnato elettoralmente a maggio su Chieti provincia. "









c.s. Noi Moderati Provincia di Chieti