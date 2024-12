Schierarsi in Tour - Alessandro di Battista a Ortona il 21 dicembre alle 16 presso le Dimore, in Via Gabriele D’Annunzio 10

L’associazione culturale Schierarsi organizza un evento speciale che vedrà la partecipazione di Alessandro Di Battista , presso “Le Dimore”, in Via Gabriele D’Annunzio 10, a partire dalle ore 16:00.



L’incontro sarà un’importante occasione per dialogare con Alessandro Di Battista ed i soci promotori su temi di grande rilevanza sociale e culturale, con un focus sulle iniziative

dell’associazione e sull’importanza del coinvolgimento attivo dei cittadini.





Durante l’evento, i partecipanti potranno conoscere meglio i valori e gli obiettivi del gruppo, iscrivendosi per far parte di una delle Piazze d’Abruzzo già attive sul territorio.





Il nome stesso dell’associazione rappresenta un invito a “schierarsi”, ovvero " prendere posizione in un contesto storico caratterizzato da disaffezione e indifferenza. L’evento offrirà un’occasione unica per contribuire attivamente al cambiamento, entrando a far parte di una comunità impegnata nella costruzione di un futuro migliore. “





L’incontro è gratuito e aperto a tutti.





Per iscriversi: https://linktr.ee/schierarsi.abruzzo

