Elezioni amministrative 2025 - Paolo Cieri, presidente di Alleanza per Ortona , l’esito della riunione di lunedì sera …

Nel corso della riunione convocata da Alleanza per Ortona, che si è tenuta lunedì sera e a cui hanno partecipato i rappresentanti provinciali e locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi moderati e UDC, insieme agli esponenti di Alleanza per Ortona, Ortona Popolare e agli ex consiglieri comunali di Città che Amo Italia Cocco, Antonio Sorgetti e Simona Rabottini, non si è trovata la sintesi sulla figura del candidato sindaco.

“Abbiamo convocato le forze civiche e politiche - dichiara Paolo Cieri, presidente di Alleanza per Ortona - con l’intento di riprendere il lavoro che avevamo interrotto a fine ottobre per consentire a Fratelli d’Italia di valutare la situazione.”

“Lunedì sera abbiamo preso atto - continua Paolo Cieri - che Fratelli d’Italia, dopo 5 mesi di lavoro del tavolo ortonese, ha sostanzialmente confermato la candidatura di Franco Vanni, non riconoscendo Gianluca Coletti come possibile candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Forza Italia, Lega e Città che Amo hanno chiesto di ripartire da zero visto che anche loro hanno figure da proporre alla coalizione.”



“Ci dispiace - conclude Paolo Cieri - che di fronte ad una proposta autorevole, ed a un lungo lavoro fatto per ricompattare tutte le forze che avevano avuto il merito di rimandare a casa l'ex Sindaco e si riteneva che la candidatura di Gianluca Coletti potesse essere l'unico elemento su cui concentrare la scelta di chi li rappresentasse, e le giuste competenze per affrontare le sfide difficili che ci attendono per amministrare il Comune di Ortona e l’unica che finora aveva assicurato la convergenza più ampia tra le forze civiche e politiche al tavolo locale ortonese, sia stata bocciata dai rappresentanti provinciali di FDI a nome anche della Lega e di Forza Italia.

A quanto pare però la base degli esponenti dei partiti ortonesi, compreso noi di Alleanza per Ortona e di Ortona Popolare, non è convinta di questo percorso, con una scelta che dovrebbe essere imposta dai vertici. Per noi la politica provinciale e regionale è importantissima per la funzione di supporto e non per decidere dall’alto le sorti della Città. Nei prossimi giorni avremo modo di riflettere, approfittando del periodo natalizio, per cercare di trovare una soluzione che porti all'unità dei gruppi civici e politici di Ortona con la speranza dell'avallo dai vertici dei partiti per costruire una squadra di governo ortonese che possa competere alle prossime amministrative.”