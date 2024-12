L'ORCHESTRA I GIOVANI ACCADEMICI di Ortona bissa il successo di due anni fa in quel di Bratislava.

Con un programma accattivante ed emotivamente coinvolgente, l'ensemble abruzzese (unico rappresentante italiano) convince la giuria non solo nell'assegnazione della medaglia d'oro ma anche dello speciale premio che dà diritto all'orchestra di accedere direttamente al prestigioso festival delle orchestre di Loret de mar a Barcellona. Tre le esibizioni in programma: il 6 dicembre alle 15.30 in una Klarisky Music Hall strapiena e il 7 dicembre. alle 9.30 la rassegna e alle 12.30 il concerto, entrambi nella Mirror Hall del Primatial Palace.



Grande soddisfazione del maestro Paolo Angelucci per questo risultato, a conclusione di un anno che ha visto l'orchestra di formazione dell'Orchestra Sinfonica Tosti primeggiare anche a Verona, Lanciano e Ortona. “ Ricordiamo che l'orchestra si regge su un contributo comunale voluto a suo tempo dall'amministrazione Castiglione e dalle famiglie dei giovani musicisti” . Il direttore artistico confida “ nella speranza che anche la regione, nella persona del Presidente Marsilio e dell'assessore alla cultura Roberto Santangelo, prendano in considerazione l'idea di rendere l'istituzione meritevole di contributi regolari che permettano produzione e formazione. ”



Erano 58 i musicisti (provenienti da Abruzzo, Marche e Molise) che hanno partecipato con l'OiGA al 17mo Festival Internazionale delle musiche per l'Avvento e il Natale:

Divo Spagnoli Evan Del Ciotto Serena Scuderi Federica Di Giulio Giovanni Lo Cascio Daniele Delli Carri Stefano Martelli Alessandro Febo Michela Berardi Cecilia Gabriele Ilaria Michetti Ilaria Silveri Federico Vitullo Raoul Ciommo Pietro Bufano Riccardo BolognaGiorgia Crivelli Chiara AbateArianna Mezzanotte Noemi Barbone Sara Gialloreto Martina Laudato Cecilia Seccia Eleonora AcetoAndrea Iannone Giulio Valerio di Gianfrancesco Samuele De Virgiliis Loris D'Annunzio Nicolò Santucci Federico Viglietti Valeria Di Giacomantonio Sara Palumbo Elisa Keane Noemi Romualdi Giorgia Mucci Vittoria Mucci Leonardo Sulpizio Alessandro BolognaFrancesco Pasquini Francesco Rasetti Bruno Tiberio Nicolas Romualdi Vittoria Taucci Natasha PantaloneFrancesco Ianniccari Angelo Pagano Camilla Artese Vittoria Sophia De Berardinis Letizia Ardizzi Noemi Ninno Alice Trivillino Jessica Antonilli Cristiano Bernabeo Riccardo Borghi Paolo Maria Miccoli Lorenzo Varrasso De Thomasis Francesca La Morgia Giada Cianciosi