ORTONA E CHIETI - PARTECIPAZIONE E CONFRONTO : SI - SINISTRA ITALIANA RIPARTE DA QUI

Ortona e Chieti. Partecipazione e confronto: SI riparte da qui

“La scelta del Candidato Sindaco di Ortona e l’apertura del tavolo politico del centro-sinistra a Chieti sanciscono, finalmente, l’affermazione di un metodo fondato sul confronto trasparente, pubblico e attento al merito delle questioni e alle esigenze reali dei cittadini”. Così la Segreteria Provinciale di Sinistra Italiana Chieti. “Una prossimità necessaria tra politica e cittadinanza, tesa anche alla ricostruzione di un rapporto fondato su una visione comune della società e dei suoi valori. Tutto ciò sarà possibile implementando i processi di partecipazione e tornando al fianco delle persone, costruendo un cammino comune. Riteniamo che tale metodo sia necessario e preliminare a ogni passaggio della coalizione, per adottare scelte politiche e soluzioni amministrative che le forze in campo sceglieranno di volta in volta di seguire. È evidente, alla luce dei fatti, che questa debba essere la strada maestra che porterà il centro-sinistra a consolidare il suo consenso, soprattutto a ridare sostanza alla proposta politica e riportare al voto i cittadini che troppo spesso hanno avvertito questo distacco, specie ora, in un momento di deterioramento della democrazia e dei suoi processi. È il momento del fare, ma di certo vanno consolidati e armonizzati quell’insieme di valori che da sempre trovano la massima espressione nella nostra Costituzione, ricordiamo antifascista e figlia della Resistenza”.

SEGRETERIA PROVINCIALE SINISTRA ITALIANA CHIETI