RINASCE IL CENTROSINISTRA AD ORTONA CON ILARIO COCCIOLA SINDACO

Comunicato stampa della coalizione “Patto per Ortona”

Rinasce il centrosinistra ad Ortona con Ilario Cocciola candidato Sindaco

Nella giornata di Lunedì 7 Ottobre la coalizione del Centro Sinistra Ortonese “Patto per Ortona” si è data appuntamento per un nuovo incontro presso la sede del Faro (Lista Civica).

In un clima disteso e collaborativo, si è raggiunta una forte condivisione, in quella che si è rivelata una discussione risolutoria.

Il progetto politico, avviato a metà Luglio, ha raggiunto il doppio obiettivo di presentare una coalizione unita con priorità programmatiche definite ed un candidato sindaco unitario che rappresenta la prima vera proposta per la Città di Ortona per le amministrative 2025

PARTITO DEMOCRATICO, ALLEANZA VERDI E SINISTRA, AZIONE, ITALIA VIVA, CENTRO DEMOCRATICO e le liste civiche IL FARO e ORTONA CORAGGIOSA, che hanno dato vita al “Patto per Ortona”, di comune accordo indicano come candidato sindaco per la città di Ortona l’avvocato Ilario Cocciola.

Da sempre nell’area di centro-sinistra, l’avv. Cocciola con coerenza ha rappresentato le istanze di opposizione rispetto al fallimento amministrativo che ha portato al commissariamento della Città di Ortona.

Il Centro Sinistra ad Ortona da oggi riparte, tirando una linea di demarcazione profonda, tra tutto quello che è stato prima e tutto quello che dovrà essere nel futuro, aprendosi a chiunque voglia condividere anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi lo spirito che ha dato vita al Patto per Ortona.

“Abbiamo voluto fare presto e bene per dare la possibilità a chiunque voglia dare una mano al processo di rigenerazione del centrosinistra ad Ortona di potersi schierare e metterci la faccia in un quadro chiaro, definito nelle alleanze e nella proposta politica e con un candidato sindaco di grande competenza, riconosciuto e riconoscibile nella Città di Ortona” – dichiarano i partiti ed i movimenti civici che hanno sottoscritto il Patto per Ortona.

Il Centro Sinistra ad Ortona riparte, e lo fa con nuovo spirito e con la voglia di tornare a dialogare con le persone, lavorando duramente sui temi e sui problemi a lungo trascurati sia di natura economica che sociale e che riguardano la qualità della vita nella città di Ortona.

Affidiamo ad Ilario Cocciola ed alla sua capacità di confronto il compito di allargare ulteriormente la coalizione con chi condivide le proposte e la visione del Patto per Ortona e con chi vuole aggiungere idee e garantire un ossessivo impegno per la Città.

Ortona, li 08/10/2024

LA COALIZIONE “PATTO PER ORTONA”