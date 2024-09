COMUNICATO STAMPA PD REGIONALE E PROVINCIALE

SERVE UN’ACCELERAZIONE DECISIVA PER IL FUTURO DI ORTONA

Ortona ha bisogno di una nuova amministrazione, che faccia ripartire una città ferma, bloccata, ostaggio di una stagione di potere in cui la comunità ha fatto pesanti passi indietro su tutti i più importanti indicatori dello sviluppo, del lavoro, delle infrastrutture e dei servizi. Il Partito Democratico vuole essere protagonista di questa stagione nuova. Un Pd aperto, rinnovato, perno di una coalizione di centrosinistra in grado di presentare una proposta amministrativa avanzata e concreta. A Ortona non servono tatticismi e finti civismi; serve una coalizione progressista solida, di forze civiche e politiche, alternativa alla destra, in grado di rappresentare finalmente un'opportunità per la città. La fase di accompagnamento decisa dal partito regionale e provinciale ha l'obiettivo di consolidare e rafforzare questo percorso, con un pieno coinvolgimento del territorio, in vista dell'importante sfida delle elezioni amministrative 2025. Riprenderà la prossima settimana il confronto con la coalizione, con l'obiettivo di offrire immediatamente alla città una proposta di amministrazione per i prossimi anni. Abbiamo chiesto ad Angelo Radica, consigliere provinciale da sempre attento alle vicende del territorio, di darci una mano a coordinare questa fase complessa ma importantissima, in cui non potremo permetterci ritardi, errori o timidezze, perché troppo alta è la posta in gioco per i cittadini di Ortona. A Radica anche il compito di avviare e accompagnare una fase di allargamento e rafforzamento del partito locale. L'obiettivo è quello di unire e facilitare un percorso nuovo, senza escludere nessuno, con il solo fine di consentire alla comunità del Pd ortonese di essere più forte e più attrattiva. Michael Bomba e Maria Zannini, già presidente dell'assemblea e vicesegretaria del Pd a Ortona, svolgeranno una funzione operativa di supporto, garantendo il pieno coinvolgimento della base, ma all'intera comunità del partito di Ortona, a tutte le militanti e i militanti, spetterà la responsabilità della linea politica. Ora chiediamo a tutte le forze politiche e civiche progressiste di Ortona di mettersi in sintonia con l’accelerazione che abbiamo voluto imprimere. Spetta al tavolo della coalizione, insieme, perfezionare una proposta amministrativa e politica convincente e competitiva. Spetta alla coalizione decidere, insieme, il nome dell'uomo o della donna candidato sindaco e le liste che l'accompagneranno. Il Pd è pronto a prendersi la responsabilità del suo ruolo, perché il "Patto per Ortona" diventi davvero il luogo per scrivere il futuro della città; il luogo delle soluzioni, dei programmi, a partire dal lavoro portato avanti in queste settimane, avviando una fase nuova, incontrando persone per discutere di sanità, porto, commercio, agricoltura e delle nuove opportunità che si stanno aprendo sul territorio. Ortona ha bisogno di cambiare e questo è il momento per investire, con tutta la determinazione e il coraggio possibili, in questa sfida per il cambiamento. Daniele Marinelli, segretario regionale del Pd

D. Marinelli seg.reg. PD - L. Marongiu seg. prov. PD