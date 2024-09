Alleanza per Ortona: " Lavori di ripulitura e sistemazione del canale di scolo del sottopasso in Contrada Foro, un grazie al Commissario Braga. "

Lavori di ripulitura e sistemazione del canale di scolo del sottopasso in Contrada Foro, un grazie al Commissario Braga.



Ortona, 16 settembre 2024

A seguito dell’incontro con il commissario Braga del 17 luglio scorso con l’associazione Alleanza per Ortona e su sollecitazioni di cittadini raccolte dal componente del direttivo di Alleanza per Ortona Fabrizio Leonzio, oggi sono iniziati i lavori di ripulitura e sistemazione del canale di scolo del sottopasso situato in direzione dell’ex scuola in Contrada Foro.

L’intervento, effettuato dal Comune di Ortona e dalla SASI, si è reso necessario per risolvere i cronici problemi di drenaggio che causavano disagi alla circolazione e rischi idrogeologici per la comunità locale.

Fabrizio Leonzio, componente del direttivo dell’Associazione Alleanza per Ortona, ha espresso soddisfazione per l’avvio dei lavori: “Siamo orgogliosi e ringraziamo il Commissario per questo risultato, frutto di un dialogo aperto con le istituzioni e della determinazione nel risolvere problematiche che incidono direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini.

Quello che sta accadendo oggi dimostra che, con la giusta sinergia tra cittadini volenterosi ed enti, è possibile ottenere risultati concreti in tempi ragionevoli”.

Alleanza per Ortona continua con il suo impegno nel promuovere il bene di Ortona e nel rappresentare gli interessi della comunità, confermandosi un punto di riferimento per i cittadini e un interlocutore affidabile nei confronti delle istituzioni.