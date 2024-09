Il Circolo del Pd di Ortona ha messo a disposizione del tavolo del centro sinistra il suo candidato a sindaco. è Costa Lurago. Trentasette anni, laureato in ingegneria Industriale/Gestionale, dal 2017 si occupa, per conto di una grande azienda internazionale, della gestione dei rapporti tra azienda e fornitori e della certificazione dei livelli produttivi e qualitativi dei siti produttivi in Italia e all’estero.

Il cammino è stato lungo e pieno di difficoltà ma ora il PD, attraverso un percorso democratico, porta a compimento una parte importante del suo progetto, iniziato quattro anni fa, che vede nel rinnovamento della classe dirigente il principale obiettivo. Ricordiamo che tra gli oltre 160 iscritti al circolo di Ortona, una buona parte di essi ha meno di 40 anni. Un ricambio generazionale necessario per poter parlare del futuro della città e della stessa politica.

Un nuovo corso, un giovane uomo pieno di idee e di voglia di fare e una coalizione unita sono le componenti per essere competitivi alle prossime amministrative di primavera.

Una proposta che segna un cambio generazionale indispensabile per aprirsi e diventare più inclusivi e attrattivi verso le giovani generazioni che purtroppo sono sempre più lontane dalla politica.

Ringraziamo gli organi provinciali e regionali del nostro partito, che negli ultimi mesi si sono presi l’onere di condurre la regia del tavolo del centro sinistra, denominato “Patto per Ortona”. Come circolo di Ortona stiamo contribuendo attivamente a scrivere il programma per il governo della città, insieme alle forze che sono nel tavolo. Siamo convinti che solo stando insieme si possa costruire una coalizione che abbia l’ambizione di riprendere il governo di Ortona e affrontare i problemi che da anni affliggono la nostra città.

Il fatto che ci siano più candidati nel tavolo sottolinea quanto sia viva e vivace la nostra comunità politica e quanto ci sia bisogno di coinvolgere il più possibile tutto il popolo del centro sinistra anche con le primarie, se ce ne fosse bisogno, per scegliere il candidato sindaco.

Scelte precostituite o, peggio ancora, calate dall'alto, non sarebbero accettate dai nostri elettori che ci punirebbero, come del resto già accaduto nelle ultime comunali, quando la scelta scellerata di allearsi con la destra fu sonoramente bocciata dai cittadini ortonesi.

A breve sarà convocato un direttivo del circolo del Pd di Ortona per discutere con la massima condivisione una scelta comune che porti entusiasmo e partecipazione.