PSI: “ Per dare una svolta decisiva ad Ortona riafferma, con forza, il criterio della discontinuità"

La sezione di Ortona del Partito Socialista Italiano, nel mese di luglio, su invito della Segreteria Regionale del Partito Democratico ha manifestato la propria disponibilità alla costituzione, in previsione delle prossime elezioni amministrative della città di Ortona, di un raggruppamento delle forze politiche di centro sinistra e civiche, denominato “Patto per Ortona”. Il suddetto raggruppamento formato dal Partito Democratico, dal Partito Socialista Italiano, da Italia Viva, Azione, Udc, alcune liste civiche ed altre formazione politiche in corso di adesione, si è costituito sulla base del programma del Prof. Luciano D’Amico alle recenti elezioni regionali, approvando, alla unanimità,il principio che l’azione politica da porre alla base del programma dovesse essere caratterizzato dalla più assoluta discontinuità rispetto all’amministrazione comunale uscente ed ai suoi esponenti, ritenendo indispensabile ed imprescindibile un chiaro rinnovamento dell’azione e della classe politica cittadina nei modi e nelle persone.



Nella riunione del 2 settembre scorso, i partecipanti al raggruppamento, fatta eccezione del PD che si sarebbe pronunciato successivamente, pur concordando, in linea di massima sul programma predisposto da alcuni di essi e fermo restando la possibilità di una sua integrazione e/o meglio specificazione in seguito, nella indicazione del candidato sindaco sono venuti meno i presupposti di discontinuità concordati rispetto all’amministrazione comunale uscente, riproponendo, con insistenza e senza criteri giustificativi nominativi già facenti parte del Consiglio Comunale uscente tra i quali anche chi aveva già infruttuosamente corso in precedenza per la carica di sindaco; nominativi senza una inequivoca appartenenza all’area di centro sinistra alla quale si inspira il ricostituendo gruppo e che, oltretutto, in più di una circostanza avevano manifestato convinzioni ed aderenze ad esso contrarie, offrendo collaborazioni alle formazioni di centro destra.



Il Partito Socialista Italiano non condivide le indicazioni proposte perché con esse si ostacola ed si impedisce nel paese la formazione di una nuova classe politica dirigente capace e competente indispensabile per dare una svolta decisiva ad Ortona, la quale necessita di un rinnovamento radicale di idee e persone nella guida della città, riafferma, con forza, il criterio della discontinuità concordato nella indicazione del candidato sindaco e, dal 16 settembre p.v., apre le porte della propria sezione in Corso Garibaldi n.68 tutti i giorni dalle ore 18,00 alle ore 20,00 a tutti i cittadini, giovani e meno giovani, donne e uomini, che condividono il principio di rinnovamento manifestato e vogliono dare un proprio contributo di idee, proposte, disponibilità, partecipazione ed anche candidature, per realizzare un progetto nuovo per Ortona, ormai oppressa, da un ventennio, dai soliti trasformismi dei personaggi che si ripropongono, in prima fila, per meriti ignoti, ogniqualvolta ve ne sia la possibilità.