Alessio Tombesi: â€œ Parliamo di Sport â€œ

In questi giorni ho letto molti commenti riguardanti la questione dell'agibilità dello stadio comunale di Ortona e, con rammarico, non ho visto alcuna menzione delle reali problematiche esistenti in altre strutture di proprietà del Comune.



Vorrei semplicemente cercare di far comprendere il vero interesse per lo sport a chi afferma di aver fatto molto durante il suo mandato da sindaco.



*Stadio di Caldari:*



La società Tombesi C5 Ortona, precisamente nel mese di agosto 2023, a proprie spese, si era impegnata a ripristinare lo stadio affinché potesse essere utilizzato per le attività dei ragazzi, ripulendo tutto il verde all'interno e all'esterno del campo a conferma che la nostra società aveva il piacere di riqualificare un impianto a servizio dello sport sano al contrario di chi invece oggi afferma che nessuna delle società locali volesse giocare in un campo in terra come se fosse una ragione giustificata per lasciarla in totale abbandono. Avevamo quasi completato il lavoro, mancava solo il ripristino totale del terreno di gioco, per un costo di circa 2.500 euro. A tal proposito, la nostra società aveva chiesto un piccolissimo sostegno al Comune.

Qual è stata la risposta? Siamo ancora in attesa di riceverla, e nel frattempo il campo è tornato ad essere una giungla degna di Tarzan.

Per onestà intellettuale, l’unico dell’amministrazione comunale che si stava impegnando per trovare una soluzione era l’ex assessore allo sport Paolo Cieri, sciaguratamente rimosso da Leo Castiglione ad ottobre.



Oggi, come uomo di sport che per 25 anni ha dedicato parte della sua vita ai ragazzi per pura passione, leggere che l'ex sindaco afferma di aver sistemato tutto, di essere bravo in tutto e di aver dato tanto allo sport ortonese, mi fa davvero male e, soprattutto, mi provoca tenerezza nel vedere come giustifica le proprie ragioni con argomenti deboli e inconsistenti.





Poiché non voglio dilungarmi troppo per il momento, mi concentrerò solo sulla questione degli stadi. Nei prossimi giorni vi metterò al corrente anche della situazione dei palazzetti, che rappresentano meglio le nostre principali discipline.



Forza Sport, Forza Ortona!

Queste erano le condizioni dello stadio di Caldari ad Agosto 2023 dopo l'intervento VOLONTARIO della società Tombesi C5 Ortona.

Queste sono le condizioni dello stadio di Caldari a settembre 2024