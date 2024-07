P.S.I. Ortona - “Patto per Ortona”

I socialisti di Ortona condividono fortemente e con convinzione la formazione, a livello locale, in previsione delle prossime elezioni amministrative, della coalizione di un centro sinistra ampio e partecipato che definisce un “Patto per Ortona” e sono attivamente impegnati, sin d’ora, a livello di programmi e candidature, per conseguire l’obiettivo di una amministrazione comunale inclusiva che segni una profonda e radicale discontinuità con l’amministrazione Castiglione ed il quadro politico che lo ha espresso e successivamente avversato.

In particolare il P.S.I. di Ortona ritiene più che mai necessario definire, a livello di coalizione, un percorso condiviso per la individuazione del candidato Sindaco che veda, come elemento di evidente novità sul piano politico, la più ampia partecipazione dei cittadini, con l’obiettivo di ripristinare un proficuo rapporto tra la cittadinanza e la nuova amministrazione comunale.

Intanto nei prossimi giorni i socialisti ortonesi saranno attivamente impegnati, nel territorio cittadino, nella raccolta di firme per il referendum abrogativo della legge sulla Autonomia Differenziata del Governo Meloni.