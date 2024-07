"Il MercoledÃ¬ dello Shopping"

Le associazioni di categoria Confcommercio - Confesercenti - Ascom Abruzzo, per la prima volta, unite per dare un impulso al commercio Ortonese con "Il Mercoledì dello Shopping", ossia l'apertura straordinaria serale nei mesi di luglio ed agosto. È la prima di altre iniziative messe in atto per dare slancio al commercio cittadino. Arricchiscono di servizi gli avventori locali ed i turisti dando loro un'offerta sempre più completa!