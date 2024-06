Programma “Acquabella Festival 2024”

Arti, Linguaggi e Letterature del Mediterraneo

Realizzazione a cura della SAN GIORGIO SCUOLA EDUCAFORM Pescara - Ortona

Tema di quest'anno: STORIE DI BARCHE, VIAGGIATORI E CAPITANI CORAGGIOSI

- Ore 14,30 circa, dopo aver consumato il Pranzo (ore 13.00) nella casa storica del Borgo Acquabella n.25 - Contrada Moro, Costa dei Trabocchi, dove si svolgerà il Festival, vari giornalisti di carta stampata, di siti web e di varie T.V. intervisteranno gli ospiti giunti da varie parti d'Italia.

Mini programma OPERAZIONE ANASSA SAN GIORGIO SCUOLA - LEGA NAVALE ORTONA:

- Ore 14.15 Partenza dal Borgo di una delegazione di 8 rappresentanti del Festival per imbarco

- Ore 14.25 Arrivo Porto Turistico di Ortona Sede Lega Navale

- Ore 14.30 Partenza dal molo di Ortona

- Ore 15.00 Arrivo in rada Punta Acquabella e trasferimento ospiti sulla spiaggia dell'Acquabella

- Ore 15.30 Rientro a Casa D'ARIELLI P. n.25 sede dell'Acquabella Festival

- Ore 16,00 circa, inizio evento con accoglienza, spiegazione da parte degli organizzatori dello scopo del Festival e breve esposizione della storia del Borgo.

Ringraziamento al MINISTERO DELLA CULTURA per averci concesso l'Alto Patrocinio, al Comune di S.VITO CHIETINO, LANCIANO sempre per averci concesso il Patrocinio, alla Sig.ra Silvana D'ARIELLI che concede in comodato d'uso alla San Giorgio Scuola la sua abitazione per realizzare attività come quella di oggi, al Comitato Scientifico OLTREMARE impegnato

insieme alla San Giorgio Scuola EDUCAFORM nella realizzazione del Progetto, AQUA Scuola del

MEDITERRANEO. I suoi componenti in ordine alfabetico sono: Pio BAISSERO, Cesare BORNAZZINI, Emiliano BOZZELLI, Piero CARUSO, Angelo DI NARDO, Adriano GHISETTI, Davide GNOLA, Egidio IVETIC, Silvia MANTINI, Luigi MIGLIORINI, Barbara PAMBIANCHI, Marco TROTTA, Alessandro VANOLI, ancora si ringrazia ITALIA NOSTRA Regionale, i giornalisti Fulvio IAMPIERI e Enrico GIANCRISTOFARO, Angelo DI NARDO dell'AQUILA Security, S.R.L. Il Presidente di Vini COLLE MORO Maria Concetta TARQUINI, NETSONS, BCC ORTONA, Annia BARTOLINI GRAFICA S.Benedetto del Tronto, B&B TERRAZZE DANNUNZIANE, ROSSANA IEZZI PASTICCERIA S.VITO, MILA RISTORANTE Pescara, il signor Dante che ci consente il parcheggio delle auto a monte dell'ACQUABELLA.BREVE PRESENTAZIONE ARTISTI (MARCHESANI -SACERDOTE - AGOSTINI)

L'intero evento sarà ripreso dal giornalista Fulvio IAMPIERI, editore della web TV RETE ZERO RIETI.

° Momento Musicale ed Artistico INIZIALE

- Ore 16,30 circa, intervento dell'ospite ligure Mario DENTONE che dialogherà con il Presidente della San Giorgio Scuola Educaform, Piero CARUSO sul suo romanzo Il Padrone delle Onde edizioni Mursia.

° Momento Musicale ed Artistico.

- Ore 17,10 circa, intervento dell'ospite romagnolo Davide RONDONI, dialogherà insieme alla Responsabile del Progetto POSEIDON San Giorgio Scuola Educaform, Barbara Francesca PAMBIANCHI sul suo romanzo Best della grande palude e sulla poesia e il mare.

° Momento Musicale ed Artistico.

- Ore 17,50 circa, breve pausa con piccolo rinfresco.

- Ore 18,00 circa, intervento dell'ospite sammarinese Carlo ROMEO, dialogherà con il giornalista Enrico GIANCRISTOFARO sul libro Di Mare, Barche e Marinai edizioni Mursia.

° Momento Musicale ed Artistico.

- Ore 18,40 circa, intervento dell'ospite Pio BAISSERO, sul tema Le navi di San Marco: Il Bucintoro e La Fusta dei Folli e un accenno al grande viaggiatore veneziano Marco POLO in occasione dei settecento anni dalla sua morte.

° Momento Musicale ed Artistico

ASSEGNAZIONE PREMIO COLLEMORO 2024, conferito a chi si è distinto per meriti che apportano benefici alla comunità locale, nazionale ed oltre.

SALUTI FINALI, Consegna doni degli Sponsor e San Giorgio Scuola

° Congedo Artistico – Musicale.

Il momento musicale ed artistico è a cura rispettivamente dal musicista abruzzese Simone AGOSTINI e dall'attore, sempre abruzzese, Marcello SACERDOTE.

Durante tutto lo svolgimento del Festival il pittore abruzzese Luigi MARCHESANI dipingerà una tela inerente il tema del Festival 2024.