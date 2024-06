Il Progetto LIFE CALLIOPE, volto alla conservazione, protezione e mitigazione delle minacce per gli habitat costieri, le dune, le sabbie sottomarine e le barriere marine, giunge alla sua conferenza finale. Questo evento rappresenta un'importante occasione per discutere i risultati raggiunti e le future strategie di tutela ambientale.

Questo evento è una straordinaria opportunità per conoscere meglio l'importanza e le sfide legate alla conservazione degli ecosistemi costieri, nonché per confrontarsi con esperti del settore e scoprire nuove prospettive per la tutela ambientale.