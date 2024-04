ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DEL CASTELLO "Corteo Storico delle Chiavi d'Argento "

La Compagnia del Castello con le Nove Damigelle di Quartiere e' pronta, con il suo gruppo storico, come ogni anno, a partecipare al Corteo della Dama e delle Chiavi d'Argento che si terrà regolarmente il prossimo 4 maggio a partire dalle ore 17.00 .

Per l'occasione verranno indossati anche gli abiti della "Sartoria Ugo Busini" Maestro e figura chiave del Corteo del Perdono e di tutte le manifestazioni storiche e rievocative della nostra Amata Città di Ortona venuto a mancare nel 2016 e che ricordiamo con profonda stima.

Informiamo chiunque volesse partecipare, che si e' ancora in tempo per iscriversi , telefonando alla nostra segreteria ai numeri:

- 340 2588689

- 347 5769720

- 348 7501293

Oppure tramite mail all'indirizzo: compagniadelcastelloortona@gmail.com