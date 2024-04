Simonetta Faraone: " Ho condiviso la decisione di rassegnare le dimissioni per consentire l'arrivo del Commissario "

"Dopo l'inaccettabile presa di posizione del Sindaco dei giorni scorsi – dichiara la ex Consigliera comunale indipendente Simonetta Faraone – ed un sereno confronto con l'opposizione, tra cui ci sono Consiglieri comunali che hanno vissuto una simile esperienza politica e amministrativa, per valutare la migliore scelta in favore della Città in questa delicata fase, ho condiviso la decisione di rassegnare le dimissioni per consentire l'arrivo del Commissario straordinario e l'immediata ripresa delle attività amministrative ormai ferme da circa un mese."

c.s. Simonetta Faraone

ex Consigliera comunale indipendente di Ortona