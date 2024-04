IL FARO - CASTIGLIONE E' GIUNTO AL CAPOLINEA - ORA DARE LA PAROLA AI CITTADINI

La settimana passata si è svolta l’assemblea dei soci del Faro che, come punto principale all’ordine del giorno, aveva la discussione della situazione politica in cui versa la città.

L’associazione, attraverso la voce dei soci, vuole mandare un messaggio chiaro. La parabola di Castiglione è arrivata al capolinea. Da dodici mesi a questa parte l’istituzione del comune di Ortona è stata messa in forte imbarazzo da tre azzeramenti di giunta ed una dimissione del sindaco, salvo ripensamento. Una maggioranza debole, risicata nei numeri, che ha prodotto una gestione “alla giornata” che di fatto ha azzerato l’attività amministrativa, lasciando la città senza governo.

Ancora oggi, dopo dodici mesi, dobbiamo fare i conti con un’amministrazione senza giunta ed una città ferma, i cui termini per l’approvazione del bilancio sono scaduti il 15 marzo; nonostante la situazione sia molto critica, registriamo ancora una volta la spasmodica ed irriducibile volontà del sindaco Castiglione di allungare la propria agonia politica. Per il bene della città, a suo dire, ma a noi francamente sembra che questo avvenga a tutela della sua poltrona.

È arrivato il momento di cambiare pagina.

Auspichiamo dunque che sia ridata voce ai cittadini, certi che questi possano scegliere una squadra rinnovata che possa attuare un piano di rinsavimento per Ortona. In merito a ciò, Il Faro dialogherà con chiunque abbia intenzione di costruire una coalizione forte ed affidabile, che abbia basi solide per durare nel tempo, e che possa finalmente rappresentare un punto di riferimento per progressisti, riformisti e moderati. Al centro del progetto chiediamo ci sia un programma che permetta di realizzare una visione della città condivisa con tutti i soggetti che vorranno partecipare.

È ora di voltare pagina, è ora di tornare alla politica con la p maiuscola.