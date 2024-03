Gegel, i primi 40 anni

Di corsa verso i primi 40 anni. Gegel, importante realtà imprenditoriale d'Abruzzo, leader nella distribuzione dei prodotti alimentari e non, per l'horeca e il retail, il prossimo mese di giugno festeggerà i quattro decenni di attività ed è già in pieno fermento. Nell'occasione, verrà presentato il primo Bilancio di Sostenibilità, a testimonianza di quanto l'azienda guidata da Giuseppe Carulli e da Silvia d'Alessandro al suo fianco, sia sensibile alle importanti tematiche del momento, al territorio, ai clienti e ai propri collaboratori.

Negli ultimi giorni, Gegel è stata impegnata nella 33esima edizione del Saral, evento fieristico tra i più vivaci del centro sud, tenutosi nella nuova sede di Chieti Scalo. Le presenze nello stand Gegel hanno espresso numeri ben al di sopra delle aspettative. Tra clienti storici, nuovi clienti, potenziali nuovi clienti e curiosi c'è stato un costante via vai, con punte altissime durante gli show cooking. L'azienda di Ortona (Chieti) ha collaborazioni attive e proficue con l'Associazione Cuochi Pescara e l'IPSSAR F. De Cecco, l'istituto alberghiero del capoluogo adriatico. Domenica, si è esibito il giovane chef Luca Ciccone, vincitore del trofeo Gegel al Concorso gastronomico regionale La Chitarra d'oro. Lunedì è toccato ad altri tre chef trionfatori del concorso gastronomico: Genya Malafronte, Emilio D'Emilio e Tommaso Gentile. Martedì, infine, ci sono state le performance ai fornelli degli chef Daniele Tortora e Daniel Di Felice e, poi, un brindisi con i clienti. Domenica, alla conclusione della giornata di lavoro in fiera, c'è stata una bella festa aziendale, alla quale hanno partecipato tutti i collaboratori di Gegel. "Per noi, i momenti di aggregazione con i dipendenti ed i collaboratori sono di straordinaria importanza", precisa Giuseppe Carulli. "Le persone coinvolte ad ogni livello devono avere obiettivi comuni che possono essere raggiunti solo se c'è un clima di lavoro positivo e costruttivo". Tra i momenti più belli del Saral 2024, l'arrivo di Gino ed Edvige, i genitori di Giuseppe, fondatori dell'azienda il cui nome è l'acronimo di Gino Edvige Gelati, scelto quando i coniugi, rientrati in Italia dopo anni di lavoro all'estero, avviarono l'attività di distribuzione di gelati e surgelati.

"Abbiamo registrato grande attenzione sull'intera gamma della nostra offerta per l'horeca e il retail", ha precisato Carulli. "Ringraziamo tutte le aziende che ci hanno affiancato nei giorni della fiera. Sono andati molto bene anche i nostri tre brand, oramai consolidati nel prestigio: San Tommaso, Antica Salumeria e Caseificio dei Sapori. Abbiamo circa tremila clienti e distribuiamo seimila articoli alimentari e complementari. I 40 anni di Gegel? Un momento importante e carico di significati, che viviamo non come un traguardo raggiunto, anche se in una certa misura lo è, ma come una solida base per traguardi da raggiungere". Non a caso, lo slogan scelto è Un nuovo seme, un nuovo inizio, stampato anche sui cadeau per i visitatori dello stand: un segnaposto con semi di girasole incastonati nei cuori, nelle nuvolette e nelle stelle di carta fatta a mano piantabile. Un segnaposto con il quale Gegel ha contribuito alle finalità sociali dell'Associazione Anffas di Ortona.