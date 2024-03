Insieme contro l’usura

L’usura è purtroppo tema di grande rilevanza sul piano sociale e l’Abruzzo, nostra Regione, non è immune da questo male. “L’usura sfrutta la vulnerabilità economica e anche l’ingenuità delle persone”, spiegano a nome del Lions Club Ortona, il notaio Loredana Borrelli e la presidente

dottoressa Katiuscia Menna, “E i Lions sempre attenti e presenti nell’opera di sensibilizzazione della popolazione nell’affrontare e dibattere questo fenomeno dilagante e si pongono come anello di congiunzione, in sinergia, tra le Istituzioni e le persone vulnerabili”.

“Si è sentita viva”, evidenziano Loredana Borrelli e Katiuscia Menna, “l’esigenza di organizzare un convegno per aumentare la consapevolezza, collaborare, educare, supportare e rendere consapevoli i soggetti a rischio della gravità delle conseguenze connesse a tale pratica”.



Relatori e interventi

Il Convegno vedrà la partecipazione, oltre che degli organi istituzionali civili e lionistici, di eminenti relatori.



L’esperto

Il dottor Fulvio Berghella ha ricoperto incarichi di direzione generale e in Consigli di amministrazione in quattro aziende di servizi interbancari.

È ideatore della procedura informatica GIANOS® (Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette), usata da banche e assicurazioni.

Attualmente è consulente di direzione per la prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

membro del Comitato antiriciclaggio dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Docente di antiriciclaggio al Master Unitelma Sapienza e di ABI Formazione. Nel 2003, a Ortona, è stato Insignito del premio 28 dicembre.



L’avvocato

Il Professore avvocato. Massimo Cirulli è professore associato di Diritto Processuale Civile nell’Università telmatica “Pegaso” è autore di numerosi libri e saggi ed autore da ultimo del Libro “La rescissione del contratto” dove tratta in particolare della rescissione e dell’usura.



Il magistrato

Il magistrato Andrea Giordano , Vice-capo Gabinetto Ministero dell’Ambiente , è stato referendario presso la Corte dei Conti della Deliberazione in merito “Prevenzione del Fenomeno dell’usura”, magistrato della Corte dei conti, è stato tra l’altro, Avvocato presso l’Avvocatura Generale dello stato, Professore incaricato nell’Università La Sapienza.



Il Lions Club di Ortona, dà appuntamento ai cittadini alla Sala Eden per il giorno 22 marzo alle ore 17