CittÃ  che amo ritiene che i tempi siano maturi per prendere decisioni importanti

Alla luce degli ultimi passaggi politici in Consiglio comunale, il gruppo consiliare Città che amo ritiene che i tempi siano maturi per prendere decisioni importanti, che mettano fine a questa amministrazione che ha dimostrato la sua più totale incapacità politica. Non ci sono più margini di attesa per risposte che tardano ad arrivare. Occorrono coerenza e tempestività per lavorare in modo proficuo sui temi più urgenti per la città.

Uniti per Ortona è stata, ed è, un’esperienza che ci ha permesso di condividere idee e proposte, facendoci sentire parte di un serio progetto politico. Siamo sempre pronti a continuare questo percorso e siamo anche disposti a porre fine a questa consiliatura, che non si è dimostrata all’altezza delle nostre aspettative.