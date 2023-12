Bretella di collegamento Porto di Ortona – Svincolo Autostradale di Ortona. Ripresa lavori

Finalmente, dopo anni di attese e di problematiche irrisolte sono ripresi i lavori per il completamento della Bretella di ricongiungimento tra il porto di Ortona e lo

svincolo autostradale di Ortona.

L’Amministrazione Comunale, in sintonia in particolare i rappresentanti della nostra forza politica, coordinati con gli enti interessati, primi tra tutti la Provincia

di Chieti, la Regione Abruzzo e la ZES, si sono attivati con fermezza e decisione affinchè gli “inciampi” burocratici che impedivano il riavvio dei lavori venissero

rimossi e si potesse ripartire per consegnare alla città una opera di una importanza strategica unica.

Infatti con l’attivazione della “bretella” la città di Ortona si libera di quel fastidioso e pericolosissimo traffico pesante che proveniente dal porto conduceva

direttamente allo svincolo autostradale, beneficio questo sia per la città di Ortona che per le attività commerciali interessate che possono cosi usufruire di una

importante arteria diretta e specifica.



Meno traffico, meno incidenti e più efficienza lavorativa.