Rosaria Pellegrini, presidente Comitato Manifestazioni Ortonesi e Cristiana Canosa, Vice Sindaco della Citta di Ortona replicano alla minoranza.

“ Mi è sembrato opportuno intervenire sulla disinformazione messa in atto dalla minoranza che da tempo oramai insegue fantasmi e diffonde sospetti, anche per onorare la fiducia che ripongono in noi il sindaco e i consiglieri. - Così esordisce la presidente Pellegrini Rosaria- nella maggior parte dei casi evitiamo di rispondere e di montare polemiche, ma non vorremmo che il nostro silenzio fosse scambiato per mancanza di argomentazioni o peggio ancora per altro.

L'amministrazione comunale si avvale del Comitato Manifestazioni Ortonesi per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

E' una forma di collaborazione prevista dalla Costituzione che non ha nessun costo per l'ente.

In sostanza tante persone lavorano gratuitamente per permettere lo svolgimento di eventi grandi e piccoli che hanno permesso alla città di tornare ad essere attrattiva. Non si tratta affatto di affidamento di servizi. “

“ La tattica è fin troppo evidente ed è quella di far desistere tutti quelli che si impegnano per la città, per tornare magari ai non programmi di un po di anni fa, in primis la Presidente Pellegrini che è davvero stufa e molto amareggiata” interviene il vice sindaco Canosa .

“ L'Anac ha chiesto chiarimenti sulle procedure sulla base di una segnalazione strumentale inviata sempre dalla minoranza e non perché abbia ravvisato irregolarità ed il comune ha già chiarito in modo puntuale la propria posizione” conclude Canosa.

“ Il comitato è stato oggetto di una inchiesta durata più di un anno - aggiunge la Presidente del CMO Rosaria Pellegrini- iniziata sempre in seguito alle segnalazioni dell'allora minoranza, nel corso della quale tutti i documenti sono stati esaminati dalla guardia di finanza e dagli organi competenti”

“ La denuncia penale contro il Vicesindaco Canosa e il Sindaco Castiglione è stata archiviata.

Tutti i bilanci sono pubblici e vengono controllati dai dirigenti e successivamente dai revisori dei conti prima di procedere alla liquidazione.

In sostanza non ci sono argomenti se non un continuo scandalismo per metterci in difficoltà al cospetto delle nostre famiglie e dei cittadini che mi chiedono tutti i giorni il perché di tutto questo.

Naturalmente la città non rimarrà a luci spente perché l'amore per Ortona, l'orgoglio di contribuire, vanno oltre tutto questo” conclude Rosaria Pellegrini