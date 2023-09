Il Partito Socialista Italiano - Sezione di Ortona - denuncia la insufficienza degli asili nido

La sezione di Ortona del Partito socialista Italiano denuncia la insufficienza degli asili nido in paese che a fronte di una richiesta di 146 posti le strutture comunali esistenti sono appena in grado di soddisfarne complessivamente 93, per cui restano fuori ben 53 bambini.

Il dato è significativo dI una inidonea ed incapace programmazione nel sociale dell’attuale amministrazione per soddisfare le legittime aspettative delle famiglie.

Il PSI chiede la urgente istituzione di una ulteriore sezione di asilo nido ed in via alternativa la erogazione di un contributo alle famiglie interessate a sostegno delle esigenze lavorative di ciascuna.

Le dimissioni dell’assessore Di Sipio, di cui abbiamo apprezzato l’impegno nel sociale, dimostrano le evidenti incomprensioni con la giunta comunale per lo scarso interesse dimostrato dalla stessa al riguardo.



Il Partito Socialista Italiano esprime solidarietà nei confronti dell’assessore dimissionaria che ha maturato la convinzione della impossibilità di amministrare in assenza dei partiti politici, auspica che l’intera amministrazione, ostinata comunque nel tenere in ostaggio il futuro del paese, lasci che i cittadini si esprimano

nuovamente con il voto.



Alle prossime consultazioni i socialisti di Ortona ci saranno certamente

c.s. “sezione di Ortona del Partito socialista Italiano ”