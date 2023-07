IL COMPARTO AGRICOLO MERITA DI PIÃ™ CON MISURE IMPORTANTI E INCISIVE

Il sindaco Castiglione con la sua amministrazione si è subito schierata dalla parte degli agricoltori per supportarli nel chiedere un intervento serio e di sistema alla Regione Abruzzo e al Governo nazionale.

"Noi non siamo abituati a vendere fumo-ha sottolineato il sindaco Leo Castiglione nel suo intervento in consiglio comunale- e riteniamo che tutte le categorie abbiano delle difficoltà e con loro cerchiamo di costruire le soluzioni più giuste. In questi giorni nessuno degli agricoltori con cui abbiamo parlato ci ha chiesto la sospensione delle imposte comunali sia perché la somma incide minimamente sul danno sia perché la sospensione li metterebbe poi nella condizione di dover pagare le imposte di due anni tutte insieme, con un peso ancor più gravoso sul loro bilancio familiare. Per questo motivo non abbiamo accolto la proposta della minoranza poiché riteniamo che sia riduttiva rispetto a un problema grande che al momento non è stato ancora quantificato né riconosciuto in termini formali. Il problema della peronospora colpisce tutti gli agricoltori non solo i vitivinicoltori e quindi qualsiasi proposta seria deve inglobare tutto il mondo agricolo e soprattutto rappresentare un vero strumento di intervento. Quella della minoranza, con la discussione avuta in aula, si è dimostrata invece unicamente una proposta strumentale per dire che la maggioranza non vuole aiutare gli agricoltori. Ma tutto il comparto conosce bene l'impegno di questa amministrazione e la realtà dei fatti: insieme dobbiamo chiedere l'accesso a misure ben più serie e incisive come l'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito al fine di dare liquidità agli agricoltori, anticipare il pagamento di rate dovute da finanziamenti europei e altre misure. Come abbiamo già dimostrato con il rimborso Tari agli agricoltori, siamo abituati a lavorare con serietà, approfondendo gli argomenti e proponendo ai cittadini unicamente le soluzioni realizzabili, qui non si tratta di appuntarsi una medaglia sul petto ma dare responsabilmente certezze e non illusioni".