Partito Comunista Italiano di Ortona : â€œ L'amministrazione del sindaco Castiglione abbandona il settore agricolo di Ortona, una politica senza visione â€œ

- L'amministrazione guidata dal sindaco Castiglione, attraverso l'assessore all'agricoltura Paolo Cieri, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con le cantine sociali e le associazioni di categoria per affrontare il grave problema della peronospora, causata dalle piogge torrenziali dello scorso maggio. Tuttavia, le parole dell'assessore e del sindaco che "il comune può fare poco, può fare solo sintesi" dimostrano una mancanza di impegno concreto e una totale assenza di visione nel fronteggiare una crisi che rischia di mettere in ginocchio l'economia vitivinicola, pilastro fondamentale della nostra città.

Negli ultimi anni, il comparto agricolo ha subito gli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, che si traducono in sfide sempre più grandi per gli agricoltori. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha continuato a ignorare le necessità e le preoccupazioni del settore agricolo. È evidente che nel corso dei lunghi anni di governo, l'amministrazione del sindaco Castiglione ha completamente abbandonato il comparto agricolo, lasciando gli agricoltori a fronteggiare da soli le difficoltà.

Il bilancio di previsione votato nell’ultimo consiglio da una maggioranza risicata dimostra il totale disinteresse dell'amministrazione nei confronti dell'agricoltura. È inaccettabile che solo 4800 euro siano stati destinati per il 2023 agli investimenti per l'agricoltura e politiche agroalimentari, un settore insieme a quello della pesca, fondamentali per l'economia locale. Questo ammontare irrisorio è un insulto agli agricoltori di Ortona che stanno lottando per far fronte alle sfide ambientali, climatiche ed economiche.

Ancora una volta, la politica senza visione ha avuto la meglio su una prospettiva a lungo termine. È deplorevole che solo quando si verificano disastri di questa portata, l'amministrazione comunale tenti goffamente di correre ai ripari. L'agricoltura richiede un approccio proattivo e investimenti mirati per affrontare le sfide attuali e future. L'abbandono dell'amministrazione comunale del settore agricolo è un tradimento nei confronti di coloro che lavorano instancabilmente per preservare e sviluppare la nostra economia agricola.

Nonostante la nostra forza politica non sia rappresentata nel consiglio comunale, come comunisti di Ortona intendiamo comunque presentare una proposta di delibera aperta a tutto il consiglio comunale. Questa proposta mira a dare un impulso di cambiamento radicale rispetto all'indifferenza verso l'agricoltura. Sosteniamo l'adozione di politiche attive che promuovano lo sviluppo sostenibile del settore agricolo, garantendo investimenti adeguati, sostegno tecnico e normativo, nonché la creazione di reti di solidarietà tra gli agricoltori e le istituzioni locali. È fondamentale che l'intero consiglio comunale si impegni a superare l'attuale disinteresse per l'agricoltura e ad adottare un approccio lungimirante e responsabile per garantire un futuro prospero per il settore agricolo di Ortona.

Chiediamo all'amministrazione del sindaco Castiglione di porre fine a questa politica senza visione e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Gli agricoltori di Ortona meritano un supporto reale e concreto da parte delle istituzioni locali, in particolare di coloro che sono stati eletti per rappresentare gli interessi della comunità. È tempo di cambiare, è tempo di agire!