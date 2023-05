BLOCCATI PER ORA I LAVORI PER Lâ€™ANTENNA SUL COLLE DELLâ€™ACQUABELLA

Nella prima mattinata di oggi,gli operatori della ditta Odoardo Zecca erano arrivati sul posto per effettuare uno scavo di collegamento tra l’antenna e un punto di corrente.

Visti i primi movimenti, la nostra Rosalia Tucci insieme ai cittadini della zona si sono mossi in maniera tempestiva avvisando il Sindaco che a sua volta ha interpellato il comando dei vigili urbani per far verificare lo stato di regolarità del cantiere.

Una volta arrivati sul posto,i vigili urbani non riuscivano a capire il perché della loro convocazione;ma nel momento in cui abbiamo chiesto di effettuare accesso alla documentazione per visionare tutti i permessi che erano stati emanati per la regolarità degli scavi,MISTERIOSAMENTE si scopre che la ditta può effettuare sondaggi ESCLUSIVAMENTE SU SUOLO PUBBLICO E NON PRIVATO (ricordiamo a tutti che un punto-corrente è dentro un terreno privato).

Ora,tralasciando il fatto che il privato non penso dia libero accesso nel suo terreno per effettuare il collegamento,ESSENDO IN VIGORE IL VINCOLO PAESAGGISTICO sul territorio in questione,riteniamo che sia alquanto difficile e improbabile una nuova concessione a riguardo.

Se oggi non fossimo stati presenti sul territorio con la nostra tenacia e il nostro amore verso la nostra città,a questo punto molto probabilmente staremo parlando di un’ennesima sconfitta a livello morale e organizzativo da parte delle nostre istituzioni.

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO SOSTEGNO,CONTINUIAMO AD ANDARE AVANTI A TESTA ALTA