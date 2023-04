Ortona Cambia si scioglie

Mercoledì 19 aprile 2023 in qualità di fondatori abbiamo deciso, con il consenso della maggioranza dei candidati della nostra lista, di procedere allo scioglimento di Ortona Cambia. Negli ultimi mesi infatti, all'interno del nostro gruppo da un lato è venuta a mancare una visione condivisa per il futuro della nostra Città per il medio e lungo periodo, dall'altro impegni lavorativi e familiari hanno indotto alcuni di noi a prendersi una pausa dall'impegno pubblico.



Nato nel 2016, il nostro movimento civico in questi anni è riuscito a porre al centro dell'attenzione tematiche per decenni trascurate dalla politica locale come l'innovazione, lo sviluppo sostenibile e la necessità di scelte lungimiranti che favorissero la crescita economica, culturale e sociale della Città. Come sempre accade nelle vicende umane, anche per nostri errori, non tutto è andato come avremmo voluto, ma rivendichiamo con orgoglio di aver raggiunto importanti traguardi, inediti per un gruppo così giovane, primo tra tutti quello di aver spalancato le porte della politica locale all'entusiasmo e al coraggio delle nuove generazioni.



Il nostro auspicio pertanto è che anche in futuro in molti, in particolare persone libere e competenti, continuino ad impegnarsi in prima persona per la nostra Città.