La Citta Ideale : " Una cittÃ  ostaggio del risentimento personale, dell'astio, della perenne resa dei conti. "

Una città ostaggio del risentimento personale, dell'astio, della perenne resa dei conti. Una situazione incresciosa da parte di due consiglieri, Sorgetti e Rabottini, che per quasi sei anni sono stati nostri compagni di viaggio. Se fosse stato davvero tutto sbagliato perché ricandidarsi con Castiglione solo pochi mesi fa? A sentirli parlare sembrerebbe essere atterrati da un altro pianeta e invece grazie al loro lavoro, al lavoro del sindaco, della giunta e di tutti i consiglieri sono stati rieletti, questa è la verità.

Una lista infinita di interventi da loro promossi presso San Donato e Foro, loro zone di provenienza. Una condivisione continua degli argomenti che conoscono molto bene salvo poi fingere di cadere dalle nuvole o essere basiti.

Senza contare il grande aiuto dato, per la loro rielezione, da parte dei candidati della loro liste di appartenenza, oggi rinnegati e ignorati senza un minimo di rispetto.*E questa sarebbe la loro correttezza?

Nessuno dunque punta il dito, ognuno può scegliere di cambiare strada se lo ritiene opportuno, ma l'irriconoscenza e l'incoerenza sono davvero imbarazzanti. Il Sindaco si è dimesso perché amareggiato dall'atteggiamento dei suoi consiglieri, ma poi il senso di responsabilità ha prevalso rispetto ai giochini e ai posizionamenti. Città che amo ossia "città dei pretesti" oramai è sprofondata in una perenne resa dei conti che non tiene affatto in considerazione il futuro della città ma unicamente risibili ambizioni personali.

Il Sindaco e i consiglieri tutti hanno preferito non polemizzare cercando, in tutti i modi, di ricucire la situazione con una disponibilità assoluta. In fondo si parla, come dichiarato dalla stessa Rabottini in consiglio comunale, di due assessorati, lavori pubblici e urbanistica/ambiente. Nel corso degli incontri anche su queste richieste si è data ampia disponibilità a patto che i nomi andassero a migliorare l'attuale giunta. I nomi non sono mai arrivati, nomi che saremmo stati davvero disponibili a prendere in considerazione e che, per chiarezza verso i cittadini, ci piacerebbe fossero resi pubblici. Ma vedrete che dalla " città dei pretesti" i nomi non arriveranno. Pretesti appunto.

Le azioni intraprese dagli ex consiglieri di Castiglione sono tutte azioni contro, fino ad arrivare a dichiarare che è meglio un commissario prefettizio che il sindaco che loro, sì proprio loro, hanno sostenuto fino a carnevale. Meglio un commissario che aprire canitieri, alcuni dei quali contengono anche loro indicazioni? Meglio un commissario che le scuole? Meglio un commissario che lo sviluppo della città? Sappiamo tutti, anche loro, che non è cosi. Per questo non abbiamo passato il nostro tempo a ribattere, ma ora per fare chiarezza abbiamo dovuto raccontarvi cosa è successo, senza giudicare nè accusare nessuno ma stufi di lezioni impartite da chi usa parole come etica e morale non conoscendone il significato nè ispirando a tali principi i propri comportamenti.

Noi non rinneghiamo il cammino percorso insieme ma ci chiediamo se una vendetta politica vale più di Ortona

C.S. Gruppo Consiliare

La Città IDEALE

Consiglio Comunale di Ortona