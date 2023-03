TARI non dovuta sui magazzini agricoli: continuano gli incontri sul territorio

Dopo le assemblee a Villa Torre, Ripari, Villa Iubatti e San Leonardo, proseguono gli incontri con la cittadinanza sulla vicenda della tassa rifiuti non dovuta dal 2021 sui magazzini agricoli.



Il Comune di Ortona, come noto, ha fatto pagare agli agricoltori di Ortona la TARI sugli immobili strumentali all’attività agricola nonostante la normativa intervenuta a fine 2020 ha previsto la non assoggettabilità di tali immobili al regime della tassa sui rifiuti urbani, a decorrere dal 1 gennaio 2021.

Il prossimo appuntamento è per venerdì 10 marzo 2023 ore 21:00 in contrada Villa San Tommaso;





Interverranno l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Ortona Domenico De Iure, Lorenzo Crudele,

responsabile del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia e i Consiglieri comunali di minoranza Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza ed Emore Cauti, per informare la comunità degli agricoltori delle modifiche normative intervenute dal 2020 in materia, su come richiedere i rimborsi e sulle iniziative intraprese in Consiglio comunale sulla vicenda.





“I numerosi agricoltori che hanno partecipato agli incontri – dichiara l’ex assessore Domenico De Iure –

hanno apprezzato il servizio che stiamo facendo nel dare le indicazioni e la modulistica per richiedere il rimborso della TARI pagata e non dovuta.”