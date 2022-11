COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO " ORTONA SOSTENIBILE "

COMUNICATO STAMPA

VALORIZZARE IL TURISMO.

IL NOSTRO GRUPPO “ORTONA SOSTENIBILE”, raggruppamento informale di cittadini, operatori turistici, agrituristici, artigiani e professionisti, (https://www.facebook.com/OrtonaSostenibile ),

nell'apprendere che prima in Commissione Consiliare poi nel prossimo Consiglio Comunale del 05 Novembre l'Amministrazione Comunale ha proposto la variazione del “Regolamento Comunale PER LA MONETIZZAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLE AREE A STANDARD URBANISTICO .. " , esprime la sua contrarietà in quanto, invece di corrispondere alla domanda turistica di oggi, l'Amministrazione agisce con scelte che vanno a favorire un aumento di consumo di suolo oltre i limiti già abbondantemente superati e di conseguenza scoraggiare la scelta del territorio Ortonese quale meta turistica di qualità.



Infatti, oltre ai cambiamenti climatici in atto, oltre il PRG approvato già con un notevole consumo di suolo, oltre i dati statistici che pongono Ortona tra i territori Italiani con i più alti tassi di consumo di suolo la eventuale approvazione della proposta suddetta in Consiglio Comunale permetterà di utilizzare a fini produttivi con nuove colate di cemento aree agricole vergini cioè senza nessun manufatto già esistente.



Tutti conosciamo le bellezze paesaggistiche anche delle aree rurali Ortonesi cerchiamo di valorizzarle con percorsi slow, ciclabili che dalla via verde attraversino queste bellezze e non con ulteriore cemento. Tutti sono informati di come il turismo sostenibile, cioè che presenti ai visitatori territori tutelati e valorizzati nei paesaggi e nella loro storia sia una sicura ricchezza per l'Italia e Ortona.



Tollo ha chiesto il riconoscimento Unesco per la vigna tollese.

Ortona invece dimentica le sue antiche feste identitarie (vedi Maggiolata e Festa dell'uva ) e , incredibilmente propone di rendere ancora più anonimo e disordinato il nostro paesaggio rurale, con ulteriore cementificazione.



Chiediamo quindi un radicale ripensamento sulla proposta e il suo ritiro dalla discussione in Consiglio Comunale.

GRUPPO “ ORTONA SOSTENIBILE ”