Associazione Culturale Sportiva Olimpia, nel ricordo del "poeta contadino" Concezio Talone

L’11 settembre 2022 ad Altino c’è stata una bellissima serata ricca di grandi emozioni, soprattutto nel ricordo del "poeta contadino" Concezio Talone in occasione della XVI edizione del Premio di poesia dialettale a lui dedicato.

Hanno partecipato 28 poeti tra cui 17 sono dell'Associazione Culturale Sportiva Olimpia. La giuria quest'anno ha avuto molta difficoltà a scegliere i testi vincitori perché erano tutti meritevoli.

Comunque i vincitori sono stati:

al terzo posto la poesia di Tullio Piccone, al secondo posto la poesia del poeta Antonio Del Beato Corvi e al primo posto la poesia del poeta locale Prof. Tino Bellisario.

Tra i menzioni anche quattro poeti dell'Associazione Culturale Sportiva Olimpia: Marino Appignani, Diana Scutti, Angelo Gallo, Paola Ranalli. Il sindaco Vincenzo Muratelli ha salutato tutti i partecipanti e le persone presenti alla manifestazione e ha esortato ad organizzare un evento di poesia dialettale per i bambini nel ricordo dell’ amato Concezio Talone, per tenere viva la conoscenza del dialetto nelle nuove generazioni e anche come strumento di integrazione per i ragazzi stranieri.

Un plauso speciale va a Nico Di Santo, Presidente del Premio, a Nicola Scutti ideatore del premio e membro onorario della giuria, alla famiglia Talone nella persona della Prof.ssa Graziella Talone, ai giurati e alla Pro Loco di Altino, per aver organizzato questo bellissimo evento nell'ambito delle manifestazioni Altinesi 2022.

c.s. Associazione Culturale Sportiva Olimpia