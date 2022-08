EMERGENZA IDRICA IN ORTONA

“

In qualità di segretario dell’associazione Destra Sociale Ortona “circolo Teodoro Buontempo” denuncio il perdurare di una problematica che tutti conosciamo: LA GESTIONE DELLA SASI.

Sempre più spesso e volentieri il nostro territorio subisce interruzioni alla fornitura idrica che si manifesta con assenza totale e prolungata di acqua nel capoluogo e in alcune contrade e in altre con pressione bassa ed inadeguata, sia per rotture sempre più frequenti sia per scelte, il tutto creando di continuo problemi e disagi.

Ormai gli avvisi vengono divulgati solo sul web, ma non tutti i cittadini sono collegati e quindi possono ricevere informazioni (ad esempio persone anziane) e quindi se non si usano questi dispositivi non potrà mai sapere quando avverrà l’interruzione della fornitura idrica.

Però notiamo con piacere che nel centro cittadino ci sono passaggi ripetuti e continui di una macchina che ricorda gli eventi, concerti, luoghi, giorni e dove si svolgono.

Bene voglio ricordare che siamo ancora nel periodo covid, siamo in piena estate, abbiamo persone anziane sole in casa, vogliamo fare turismo ma senza garantire un servizio idrico efficiente, ma soprattutto senza un piano di emergenza.

L’ex capo della protezione Civile Guido Bertolaso diceva sempre …. meno feste di piazze e più prevenzione.

Le bollette arrivano e anche salate fino alla famigerata bolletta mista…..

Molti utenti sono forniti di sistema autoclave-serbatoio ma la maggior parte no; però bisogna considerare che il sistema di autoclave in assenza di acqua o pressione bassa è sempre attivo e quindi si alza il consumo di corrente. Inoltre le caldaie in assenza di pressione scendono sotto 1Bar e poi bisogna chiamare il tecnico. Chi paga tutte queste spese in più? Il sindaco di Monteodorisio Catia Di Fabio ha diffidato la Sasi per la carenza idrica. Qualcuno si chiede se si può fare? Certo i comuni sono soci della SASI e quindi il disservizio va pagato. Il problema di Ortona è che nessuno ci rappresenta dentro la SASI (come anche dentro Ecolan). Anzi il nostro sindaco nell’ultimo rinnovo del CdA si è astenuto: di fatto non votando contro il direttivo in carica ha avvallato un “buon operato” e contemporaneamente in questa situazione drammatica per tanti e per troppi giorni non ha mai fatto sentire la propria protesta.

Un sindaco che si dice dalla parte dei cittadini avrebbe promosso azioni eclatanti …. e invece niente, calma piatta. I servizi pubblici pagati dai cittadini devono essere GARANTITI, ALTRIMENTI LE TASSE COSA LE PAGHIAMO A FARE??



c.s. MASSIMO TATONE

SEGRETARIO DESTRA SOCIALE ORTONA CIRCOLO TEODORO BUONTEMPO