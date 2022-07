Apprensione per la scomparsa di un cittadino: ritrovato dalla Guardia Costiera di Ortona.

Ore di apprensione quelle che hanno visto impegnati il personale ed i mezzi della Capitaneria di Porto di Ortona nelle ricerche di un cittadino di origini egiziane, resosi irreperibile dalla giornata di ieri. La segnalazione, fatta dalla locale stazione dei Carabinieri, è giunta durante le ore notturne alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto, e faceva riferimento alla presunta scomparsa di un cittadino che nel pomeriggio di ieri sarebbe uscito di casa dicendo a familiari ed amici di recarsi a fare una passeggiata ed un bagno al mare. Da allora di lui si sono perse le tracce.

Dalle prime luci dell’alba sono state disposte immediate ricerche sia con la dipendente motovedetta Guardia Costiera, sia con la pattuglia terrestre lungo l’intero tratto demaniale di competenza del Circondario marittimo di Ortona. Fortunatamente, alle ore 11:30 circa, l’uomo, un trentottenne di nazionalità egiziana, e da pochi giorni giunto in Italia, è stato ritrovato dalla pattuglia della Guardia Costiera impegnata nell’Operazione Mare Sicuro, in buone condizioni di salute nei pressi della pista ciclopedonale, all’altezza della stazione di Ortona. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per i dovuti accertamenti di competenza”.