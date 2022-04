SCENDE IN CAMPO LA LISTA " ORTONA FUTURA " A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO CX DX ANGELO DI NARDO

SCENDE IN CAMPO LA LISTA CIVICA "ORTONA FUTURA" A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO DI NARDO

Alle elezioni amministrative di Ortona si presenterà la nuova lista civica "Ortona Futura" guidata da Federico Nervegna a sostegno del candidato sindaco Angelo Di Nardo. Si tratta di un'importante novità nel panorama politico locale nata con l'obiettivo di fornire risposte ai cittadini sui principali problemi e opportunità di Ortona. Dal lavoro alla sanità, dall'ambiente alla cultura, "Ortona Futura" vuole mettere in campo una proposta innovativa ma al tempo stesso legata alle tradizioni e identità del territorio. La lista civica nasce come espressione del movimento nazionale Nazione Futura.

“La candidatura della lista Ortona Futura guidata dal dottor Federico Nervegna a sostegno del candidato sindaco di Angelo Di Nardo sindaco è un importante tassello nell’attività di crescita del movimento Nazione Futura nella regione Abruzzo anche grazie al lavoro del coordinatore regionale Nello Simonelli. L’auspicio è che questo modello possa replicarsi anche in altri territori tramite un’offerta politica attenta alle esigenze della comunità”, afferma Francesco Giubilei, Presidente Nazionale del movimento.

“Nella città di Ortona il focus principale dei componenti della lista – aggiunge il Coordinatore regionale, consigliere comunale della città di Avezzano, dove ricopre il ruolo di Presidente della 5a Commissione oltre che la delega assessorile alle Politiche giovanili – sarà occuparsi della governance relativamente a tematiche oggi estremamente sensibili quali cultura, politiche giovanili e sport, settori che molto hanno sofferto negli ultimi due anni”.

“Avremo molto da esporre relativamente al programma di lista durante questa marcia di avvicinamento al voto – così Federico Nervegna, responsabile del movimento cittadino – ma, per lanciare delle piccole anticipazioni, possiamo dire di aver intrapreso un discorso di disponibilità da parte dell’Università di Chieti per la realizzazione di un corso di Economia marittima e di volere aprire lo stesso tavolo con l’Università dell’Aquila per vagliare la possibilità di portare in città un corso di studi in Ingegneria navale”.

“Presto apriremo un punto elettorale – conclude Nervegna – in Corso Vittorio Emanuele, per poter essere ancora più vicini alla cittadinanza ortonese ed a chiunque vorrà unirsi in questo percorso: un’Ortona Futura è possibile”.



