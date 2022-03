Giorgio Marchegiano ritira la sua candidatura a Sindaco di Ortona

questo il comunicato diramato

Pur non condividendo la sua decisione, ho accettato con il sorriso il rifiuto delle primarie da parte di Ilario Cocciola: avrebbero consentito agli ortonesi di scegliere democraticamente il candidato Sindaco più forte dell’area civica e di centrosinistra e, garantendo un’ampia partecipazione, avrebbero indotto gli elettori ad impegnarsi, tutti insieme, per il vincitore. Le primarie dunque non ci saranno.



Alla luce dell’attuale situazione, sento il desiderio di aiutare le forze politiche in campo a trovare una sintesi che possa ridurre la frammentazione e favorire la nascita di coalizioni rinnovate, più forti e autorevoli: è per questo che nella riunione di oggi pomeriggio con Ortona Cambia, Partito Democratico e attivisti del Movimento 5 Stelle ho comunicato la mia decisione, condivisa con gli amici che da sempre sono al mio fianco, di fare un passo di lato, ritirando la mia disponibilità a correre per la carica di Sindaco.



Spetta ora ai candidati a Sindaco e alle loro coalizioni dimostrare di meritare il sostegno di Ortona Cambia, dei suoi elettori e, più in generale, dei cittadini ortonesi.





c.s. Giorgio Marchegiano