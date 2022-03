Elezioni amministrative : Democrazia Civica " Appello per lâ€™unitÃ  del centro sinistra "

Nel comunicato diramato l’Associazione "Democrazia Civica" lancia un appello per l’unità del centro sinistra a Ortona:

APPELLO PER L’UNITA’ DEL CENTRO SINISTRA

PER VINCERE E DARE, FINALMENTE, AD ORTONA

UNA NUOVA E VALIDA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.







Mentre l’invasione russa della Ucraina, con i bombardamenti, le distruzioni, i massacri, i morti, le sofferenze della popolazione civile e dei bambini, fa rivivere a tutti i nostri concittadini le

drammatiche vicende della battaglia di Ortona dell’inverno del 1943, con i suoi lutti e sofferenze sta entrando nel vivo delle scelte definitive

la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrati

ve. Sullo svolgimento delle quali, proprio la grave situazione internazionale di guerra, rappresenta un grande

punto interrogativo di pesante incertezza, con all’orizzonte un possibile rinvio in autunno

Ciò non toglie la necessità di un ampio e partecipato dibattito, soprattutto da parte del centro sinistra ortonese,

circa gli obiettivi, i contenuti e le proposte con cui presentarsi all’appuntamento elettorale per vincere e aprire

una pagina veramente nuova nella vita amministrativa della nostra città.

La prima fondamentale condizione politica è l’unità della coalizione del centro sinistra, esigenza questa che la

difficile situazione internazionale richiama con forza, ma che è necessaria se si vuole vincere, battere il centro

destra e liquidare definitivamente la attuale negativa esperienza amministrativa del sindaco Castiglione, dare

vita ad una nuova amministrazione, con un programma valido e partecipato, una nuova classe dirigente che

esprima progettualità, capacità, competenza, passione, apertura al confronto ed al dialogo con la cittadinanza.

Oggi, purtroppo, dobbiamo registrare, con rammarico, che questa condizione unitaria, nel centro sinistra

ortonese, non c’è! Abbiamo la presenza di due candidature a sindaco, con coalizioni e liste già precostituire e,

purtroppo, con scarsa attenzione anche ai contenuti programmatici. In ambedue gli schieramenti si afferma che

l’obiettivo principale è battere il Sindaco Castiglione e non si vede la palese contraddizione che proprio questa

divisione favorisce, oggettivamente, come è già avvenuto nel passato, proprio il sindaco uscente!

Noi non ci vogliamo arrendere all’idea che l’attuale divisione del centro sinistra ortonese diventi permanente, in

una condizione di incomunicabilità, tipica delle tifoserie, non di chi fa politica, ed auspichiamo, nel breve tempo

ancora a disposizione, la riapertura di un confronto e di un dibattito che porti ad una unità convinta e necessaria.

Una unità che veda nelle scelte programmatiche, nella squadra di governo della città, nel rilancio della sua

presenza negli enti sovracomunali provinciali e regionali, a partire dalle prossime elezioni regionali, nel

decentramento amministrativo e nella partecipazione gli elementi cardine per il rilancio economico e sociale di

Ortona.

Ci auguriamo che i candidati a sindaco del centro sinistra si facciano interpreti di questa grande richiesta di

unità e trovino una sintesi valida per non deludere la speranza di cambiamento che è fortemente presente, anche

se ancora inespressa, nella nostra città.

Ortona lì 11.03.2021

democrazia civica