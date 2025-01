Giornata della Memoria, al cinema Zambra "Liliana"

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio alle ore 21.00 al Cinema Auditorium Zambra di Ortona (Ch) , verrà proiettato il documentario "Liliana": il lavoro ripercorre la testimonianza della senatrice a vita Liliana Segre, dall'arresto alla deportazione, fino allo struggente ultimo addio al padre.

Il film si basa su accostamenti, rimandi e contrasti tra il racconto storico e il ritratto contemporaneo di una delle donne più importanti del panorama italiano. Il docufilm mette in luce gli aspetti meno conosciuti della senatrice, facendo scoprire una figura culturale e politica moderna e appassionata nel trasmettere alle giovani generazioni un messaggio di libertà e uguaglianza.

"Siamo onorati di poter avere in sala questo film in occasione di una giornata significativa e speriamo nella presenza anche di tanti giovani proprio per l'insegnamento che può dare" – comunicano Lorenza Sorino ed Arturo Scognamiglio di Unaltroteatro.

A raccontare la Segre sono le voci delle persone a lei vicine: i figli, i nipoti, personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Geppi Cucciari, Fabio Fazio, Enrico Mentana, i carabinieri della scorta, che permettono di avvicinarsi a una Liliana più familiare e privata.

La regia è di Ruggero Gabbai, nel cast ci sono: Alberto Belli Paci, Davide Belli Paci, Federica Belli Paci, Liliana Segre, Luciano Belli Paci.