PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO PER LA GIORNATA DI DOMANI PER LA GRAVE PERDITA DI TUTTA LA COMUNITA'

Un gravissimo incidente nella notte di ieri ha causato la morte del nostro concittadino diciannovenne Raffaele Pompilio .

Era un giovane solare , volitivo , sportivo che si trovava nel pieno della vita . Non ci sono parole che possono rendere davvero lo sgomento e l'affranto che ha preso tutta la nostra comunità , si stenta ancora ad assimilare la triste realtà .

Naturalmente tutta la comunità si stringe attorno ai familiari tutti che inconsolabilmente subisce questa immane perdita .

Il Sindaco di Ortona in considerazione di questa grave perdita che ha colpito la nostra Citta' ed il consigliere comunale Ilario Cocciola , per la perdita del nipote , rinvia il consiglio Consiglio Comunale che si doveva tenere oggi a data da destinarsi e nel contempo dichiara per la giornata di domani il Lutto Cittadino .

Tutta la redazione di Ortona Notizie fa le sentite condoglianze a tutti i familiari .

Amerigo Gizzi