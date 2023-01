MASTODONTICO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A CIRCA DUE CHILOMETRI DALLA COSTA DI ORTONA

A largo della costa di Ortona a circa due chilometri sorgera' se tutto l'iter sara' terminato positivamente un mastodontico impianto votovoltaico della ditta : FRED OLSEN RENEWABLES ITALY S.R.L. .

L'impianto Votovoltaico sara' galleggiante e di potenza nominale in DC pari a 101,3 MWp comprensiva di un sistema di accumulo .

L'impianto si compone di : 40 piattaforme galleggianti - 151200 moduli fotovoltaici e così via .

L'impianto e' mastodontico anche per quanto riguarda l'investimento economico che si stima possa aggirarsi sui 200 milioni di euro .

Naturalmente l'iter non sara' una passeggiata e sono richiesti numerosi pareri fra cui anche quelli che in qualche maniera sono interessati per l'attività svolta e altro ancora . Questi pareri sono stringenti e devono essere depositati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Tornero' sull'argomento appena se ne saprà di piu' perché credo che l'impianto sia d'impatto ragguardevole come si può anche presumere dall'investimento economico .

Amerigo Gizzi