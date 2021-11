Buon compleanno a Valerio Majo

Aveva 18 anni quando, partendo da Ortona, firmò il suo primo contratto da professionista con il Pescara.



Poi la sua carriera decollò, Taranto, Palermo, Napoli, dove esordì in Serie A nel '78 e segnò il suo primo goal a San Siro contro il Milan ( e chi se lo dimentica quella rete di testa ).

Ancora Serie A con il Catanzaro, Bari e ancora Palermo, per un totale di quasi 450 presenze tra A, B e C.

Chiuse la carriera nel 1986 nella sua amata Palermo dove ne divenne leader indiscusso nonché Capitano.

Nel periodo che giocava lui, la nostra serie A era frequentata da giocatori del calibro di Maradona, Platini, Zico...

La sua disponibilità, gentilezza, umiltà è agli occhi di tutti, spesso viene a trovarci allo stadio di Ortona per elargire utili consigli alla nostra squadra del Victoria Cross.

Fiero ed orgoglioso di essere un suo amico.

Oggi è il compleanno di Valerio Majo una persona perbene!

Tanti cari auguri Valerio.