Auguri alla Dottoressa Federica Girinelli Laureata in Giurispudenza e Dottore di Ricerca presso lâ€™UniversitÃ  degli Studi di Teramo

Un augurio dalla sua famiglia a Federica Girinelli ,

Laureata in Giurispudenza e Dottore di Ricerca presso l’Università degli Studi di Teramo, attualmente in servizio presso il Tribunale di Pescara in qualità di Funzionario Giudiziario e Professore di Diritto Agrario e Agroalimentare ’Università degli Studi di Teramo,

per :

aver superato egregiamente l’ottavo corso – concorso Scuola nazionale dell'amministrazione - Sna della Presidenza del Consiglio per dirigenti pubblici che si terrà presso la Reggia di Caserta.

La conferenza inaugurale del corso c’è stata il 18 gennaio 2023 a Montecitorio, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e Lectio magistralis del presidente emerito della Corte Costituzionale, Giuliano Amato